Северный флот доставил на остров Котельный более 900 тонн зимовочных запасов

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Северный флот доставил более 200 тонн продовольствия и вещей, а также 700 тонн строительных грузов на остров Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в рамках завоза зимних запасов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

"Теплоход "Капитан Данилкин" Мурманского морского пароходства, действующий в интересах Северного флота, доставил на Котельныйзимовочные запасы. Судно приступило к выгрузке", - сказали на флоте.

На борту находятся также 86 двадцатитонных контейнеров, предназначенных для перевозки металлолома, который подготовил к утилизации экологический взвод флота. В этом сезоне североморцы собрали и спрессовали более 15 тыс. двухсотлитровых бочек из-под нефтепродуктов.

Теплоход доставит их на материк в ходе обратного рейса.

В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн.