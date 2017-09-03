Северный флот доставил на остров Котельный более 900 тонн зимовочных запасов

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МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Северный флот доставил более 200 тонн продовольствия и вещей, а также 700 тонн строительных грузов на остров Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в рамках завоза зимних запасов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.
"Теплоход "Капитан Данилкин" Мурманского морского пароходства, действующий в интересах Северного флота, доставил на Котельныйзимовочные запасы. Судно приступило к выгрузке", - сказали на флоте.
На борту находятся также 86 двадцатитонных контейнеров, предназначенных для перевозки металлолома, который подготовил к утилизации экологический взвод флота. В этом сезоне североморцы собрали и спрессовали более 15 тыс. двухсотлитровых бочек из-под нефтепродуктов.
Теплоход доставит их на материк в ходе обратного рейса.
В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн.