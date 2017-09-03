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Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге

Общество
3 сентября, 14:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев предложил дать музею статус постоянно действующей образовательной площадки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Исторический мультимедийный парк "Россия - моя история" открыт в воскресение в Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и зампредседателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев, передает корреспондент ТАСС.

"Та история, которую мы попытались предложить вам - это в большей степени история тех проблем, вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Основа любви к родине - ощущение себя в потоке истории, поэтому мы и назвали экспозицию "Россия - моя история". Ощущение себя в истории России - вот что мы хотели, чтобы вы почувствовали, приходя на экспозицию", - подчеркнул Шевкунов на церемонии открытия.

По словам Голубева, данный проект дает возможность проникнуться историей.

"В экспозиции нет агитации. Здесь есть разделы, может быть даже неполные, всей нашей тысячелетней истории. Очень важно, чтобы было стремление понимать и изучать историю, возможности для этого есть", - подчеркнул он.

В свою очередь Куйвашев предложил дать музею статус постоянно действующей образовательной площадки.

О музее

Павильон за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли. Это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. квадратных метров. Екатеринбург - второй город после Уфы, где заработал филиал московского парка "Россия - моя история". Представители 17 регионов РФ, где также ожидается открытие подобного музея истории, также посетили новый исторический парк на Урале.

По словам директора учреждения Натальи Прошиной, более чем тысячелетняя история страны оживает в музее при помощи современных технологий - от сенсорных экранов, мощных проекторов до трехмерного моделирования, 3D-реконструкций.

Парк состоит из четырех выставок: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945", "Россия - моя история. 1945-2016". Отдельное место в новом музее отведено истории Свердловской области, региональный контент в течение года разрабатывали уральские историки и краеведы.

В галерее личностей представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель.

Открытый в 57-м павильоне ВДНХ в Москве исторический парк "Россия - моя история" с 2013 года посетили порядка 4 млн человек.

В уральском филиале музея в первую очередь будут проводить выездные уроки истории, факультативные занятия, собрания краеведческих кружков и секций.

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