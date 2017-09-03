Нарушений порядка около посольства Мьянмы в Москве не зафиксировано

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка у посольства Мьянмы в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержку мусульман, ставших объектом преследований со стороны военного правительства этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В настоящее время нарушений общественного порядка на улице Большая Никитская не зафиксировано. Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у посольства собралось уже около 800 человек. "Полиция внимательно следит за происходящим. Нарушения общественного порядка допущено не будет, полиция будет адекватно реагировать, если будут попытки провокаций. В настоящее время на Большой Никитской улице собралось около 800 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что движение по улице перекрыто.

Один из собравшихся рассказал о цели сегодняшней акции. "Когда мы видим несправедливость в отношении наших братьев или любого народа в этом мире, мы выражаем свой протест и свое несогласие. Поэтому мы сегодня собрались. Мы едины и на правильном пути, мы должны до всех довести, что мусульмане - это мирные люди", - сказал он.

О конфликте

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

25 августа сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.