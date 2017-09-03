Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бархатный сезон на Черноморском побережье РФ продлится до конца сентября

Общество
3 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Температура воды на Черноморском побережье - 25-27 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черноморского побережья России в этом году продлится до конца сентября. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На юге европейской части страны замечательная погода, бархатный сезон. Температура воды на Черноморском побережье - 25-27 градусов, температура воздуха такая же, а это и есть признак бабьего лета, когда температура воды и воздуха одинаковы", - сказал Вильфанд.

По его словам, в Крыму температура воды и воздуха несколько ниже - 24 градуса.

"Там тоже замечательный бархатный сезон. По расчетам, в течение сентября будет конечно же постепенное понижение температуры воды и воздуха примерно до 21-22 градусов к концу месяца, но все равно это замечательное бабье лето", - сказал метеоролог.

"Это именно бархатный сезон, когда нет жары. Хорошая погода там продолжается", - отметил Вильфанд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
11
В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу
2
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
3
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
4
Нарушений порядка около посольства Мьянмы в Москве не зафиксировано
5
Меркель и Макрон в телефонном разговоре выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР
6
Медведчук: Украина работает на погашение кредитов
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама