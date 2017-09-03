Бархатный сезон на Черноморском побережье РФ продлится до конца сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черноморского побережья России в этом году продлится до конца сентября. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На юге европейской части страны замечательная погода, бархатный сезон. Температура воды на Черноморском побережье - 25-27 градусов, температура воздуха такая же, а это и есть признак бабьего лета, когда температура воды и воздуха одинаковы", - сказал Вильфанд.

По его словам, в Крыму температура воды и воздуха несколько ниже - 24 градуса.

"Там тоже замечательный бархатный сезон. По расчетам, в течение сентября будет конечно же постепенное понижение температуры воды и воздуха примерно до 21-22 градусов к концу месяца, но все равно это замечательное бабье лето", - сказал метеоролог.

"Это именно бархатный сезон, когда нет жары. Хорошая погода там продолжается", - отметил Вильфанд.