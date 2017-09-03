Торжественные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны прошли в Харбине

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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественный митинг у памятника советским воинам-освободителям прошел в воскресенье в Харбине (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая) в честь празднования окончания Второй мировой войны. К мемориалу павшим советским воинам на кладбище Хуаншань возложены цветы. Как сообщила ТАСС председатель Русского клуба в Харбине Марина Кушнаренко, также была проведена акция "Бессмертный полк".
"Заключительный аккорд Второй мировой войны прошел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и для России и Китая эта дата имеет особое значение", - сказала она. По ее словам, участники митинга прошли с портретами героев войны - их несли как граждане России и стран СНГ, так и Китая.
"Китайский народ более 14 лет боролся с японской оккупацией и у него есть свои герои. Вся Поднебесная знает о подвиге молодой женщины и патриота Чжао Имань, которая была замучена здесь в Харбине японскими изуверами. Мы помним о 88-й интернациональной бригаде, которая формировалась из китайцев под Хабаровском, воины которой с оружием в руках вместе с советскими солдатами освобождали свою Родину от японских фашистов", - отметил руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине Сергей Еремин.
Советский Союз, добавил он, "воевал долгие четыре года и с помощью союзников победил фашистскую Германию заплатив за Победу страшную цену - 27 млн жизней". "Китайский народ потерял за годы японской оккупации 35 млн человек. Сегодня мы, русские и китайцы, вместе пришли к памятнику советским воинам-освободителям, чтобы отметить эту памятную дату", - сказал он.
По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около ста человек, включая консула РФ в Шэньяне Павла Силаева, председателя Совета ветеранов Владивостока Сергея Кондратенко и представителей администрации города Харбин.