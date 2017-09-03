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В Чечне пройдет митинг в поддержку мусульман народа рохинджа

Общество
3 сентября, 16:13 UTC+3 ТАСС

Как сообщает телеканал "Грозный", в митинге примут участие тысячи человек

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ТАСС, 3 сентября. Митинг в поддержку мусульман народа рохинджа, которых преследуют власти Мьянмы, состоится в понедельник в Грозном. Об этом сообщил в воскресенье председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

"В понедельник в 11:00 в Грозном пройдет митинг против бесчеловечных убийств огромного количества ни в чем не повинных людей. Мы должны выразить свой протест и твердо показать всему миру, что, где бы не находились наши братья и сестры по вере, мы их никогда не оставим. В этот день вместе - на площади перед мечетью "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова, где после митинга в 12:30 состоится коллективная молитва и мы все вместе совершим дуа (молитву - прим. ТАСС) за притесненных мусульман", - написал Даудов на своей странице в Instagram.

Дорогие братья и сёстры! В эти дни мы наблюдаем ужасные кадры из Мьянмы, где буддисты устраивают геноцид мусульман, жесточайшим образом убивают женщин, детей и стариков. Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров неоднократно высказывался касательно террора, проводимого в Мьянме и мы не можем оставаться равнодушными к этим бесчеловечным преступлениям. В понедельник в 11:00 в Грозном пройдёт митинг против бесчеловечных убийств огромного количества ни в чем не повинных людей. Мы должны выразить свой протест и твёрдо показать всему миру, что где бы не находились наши братья и сестры по вере, мы их никогда не оставим.В этот день вместе - на площади перед мечетью "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова, где после митинга в 12:30 состоится коллективная молитва и мы все вместе совершим Дуа за притесненных мусульман. Да поможет нам Всевышний!

Публикация от M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095)

По данным телеканала "Грозный", в митинге примут участие тысячи человек.

В воскресенье несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа прошел около посольства Мьянмы, расположенного на Большой Никитской улице в центре Москвы.

По данным источника ТАСС в органах правопорядка, акция собрала примерно 800 человек. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка у здания дипломатической миссии.

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400 человек, более 18 тыс. покинули страну.

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