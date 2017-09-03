Закрытие фестиваля "Спасская Башня". Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В Москве, 3 сентября завешается десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня". Церемония закрытия проходит на Красной площади.
В фестивале приняли участие около 1500 музыкантов военных оркестров и других исполнителей. В этом году в смотре приняли участие Сводный оркестр волынок и барабанов (Евросоюз), швейцарские барабанщики Top Secret, молодежный оркестр Equinox percussion (США), Военный оркестр (Мехтер, Турция), даосские монахи из Уданшаня (Китай), рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил Белоруссии, рота почетного караула и оркестр Президентского полка "Айбын" (Казахстан), рота почетного караула и группа "Ереванские барабаны" (Армения) и многие другие.