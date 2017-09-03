В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта

БЕСЛАН, 3 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года в школе №1 города Беслан завершились в мемориальном комплексе "Город Ангелов", где захоронены погибшие от рук террористов дети, их родители, учителя и сотрудники спецслужб, передает корреспондент ТАСС.

Количество людей, принимающих участие в трехдневной вахте памяти, не сократилось, несмотря на то, что с момента трагедии прошло 13 лет. Все дни тысячи людей шли в разрушенную школу и на кладбище с цветами, игрушками и водой. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики, всего в траурных мероприятиях 3 сентября участвовало около 9 тыс. человек.

Среди них были бывшие заложники, их родственники, а также те, кто участвовал в штурме школы.

Все это время во дворе школы звучала траурная музыка, иногда слышался плач матерей, которые оплакивали своих детей у фотографий на стене спортзала. Именно там в 2004 году террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников без еды и воды.

В центре спортзала установлен деревянный крест, а по всему периметру лежат цветы.

Стены исписаны словами поддержки, а также увешаны детскими рисунками и поделками, которые прислали из разных стран. На окнах, выбитых взрывами, лежат игрушки, свечи. Каждый вечер с 1 сентября в 20:00 мск во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи - по числу жертв теракта.

Зажгутся они и сегодня.

Все дни правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Возле школы и кладбища в Беслане дежурят кареты скорой помощи, многим понадобилась медицинская помощь.

Тяжелый день

Самым тяжелым в трехдневном трауре считается 3 сентября. В воскресенье утром в школе прошла божественная литургия по погибшим. После прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале.

После ударов колокола была объявлена минута молчания, во время которой в полной тишине ученики бесланских школ выпустили в небо 334 белых воздушных шара.

Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища "Город ангелов". Сюда почтить память жертв и возложить цветы и венки к монументу "Древо скорби" и памятнику погибшим сотрудникам МЧС, спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" пришли более 5 тыс. человек.

Среди них глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутаты Госдумы, представители духовенства.

"Помнить ради мира на земле"

В 14:30 мск на кладбище под звуки метронома зачитали стихотворение "Имена" и в алфавитном порядке перечислили всех погибших. После слов "Вечная память" школьники снова выпустили в небо 334 белых шара.

Вечером в домах погибших будут накрыты поминальные столы с двумя ритуальными пирогами. Во дворе школы покажут слайды с фотографиями заложников и кадрами происходившего до и после штурма спортзала. Жители республики зажгут в своих окнах поминальные свечи.

В 13-й раз комитет "Матери Беслана" обращается к населению с подобной акцией, направленной на борьбу против терроризма и сохранение памяти о тех, кто погиб в терактах.

"Мы не навязываем свою боль, но именно сегодня, в великую скорбь осетин, люди всего мира должны объединиться и сделать все для того, чтобы этого больше не повторилось. Ни один погибший в теракте человек не должен быть забыт во имя мира на земле", - сказала член комитета Анета Гадиева в беседе с корреспондентомТАСС.

В Беслан приехал и Герой России Вячеслав Бочаров, участвовавший в освобождении заложников. Он выразил благодарность жителям Беслана за сохранение памяти.

"13 лет прошло со дня трагедии, но до сих пор невозможно подобрать слова ни на русском, ни на осетинском языках, чтобы выразить чувства, когда находишься в замкнутом спортзале, где в вечность ушли 334 души не по воле бога, а от рук террористов", - сказал он.