Скорость ветра на юге Камчатки из-за тайфуна "Санву" может достичь 45 м/с

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подходящий со стороны Японии тайфун "Санву" может принести на юг Камчатки ветер скоростью до 45 м/с, сообщил ТАСС в воскресенье директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"4 сентября влияние этого тайфуна будет сказываться на юге Камчатки, в частности в районе Петропавловска-Камчатского. Там скорость ветра может достигать фантастических значений - до 45 м/с. Это настоящий ураган. Все службы, конечно же, предупреждены. Надеюсь, что никаких негативных последствий, человеческих жертв не будет", - сказал Вильфанд.
По его словам, в последние дни метеорологи очень внимательно следят за прогнозом перемещения тайфуна "Санву", который выходит на Курильские острова.
"Последние расчеты показывают, что его траектория чуть-чуть меняется, но тем не менее в отдельных регионах Курильских островов ожидается сильный дождь - до 49 мм в сутки - и усиление ветра до 30 м/с. Лишь в одном месте - в Северокурильском районе - выше 33 м/с", - отметил Вильфанд.
Эксперт сообщил, что после того как тайфун окажет влияние на юг Камчатки, он уйдет на восток, в Тихий океан, где находится так называемое кладбище тайфунов, и утихнет.
Гидрометцентр объявил на 4 сентября на юге Камчатки самый высокий, красный уровень погодной опасности. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в некоторых районах края ожидается усиление ветра до 35-40 м/с.