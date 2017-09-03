"Город Ангелов": на Северном Кавказе почтили память погибших при захвате школы в Беслане

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Жители Северного Кавказа почтили память жертв бесланской трагедии: в День солидарности в борьбе с терроризмом в республиках прошли митинги, памятные акции, возложения цветов на местах терактов. Центральным местом проведения траурных мероприятий стал Беслан, к которому в начале сентября 2004 года было приковано внимание всего мира.

В память о заложниках

В здание школы №1 и мемориальный комплекс "Город Ангелов" Беслана, где похоронены жертвы теракта и погибшие сотрудники спецслужб, 3 сентября пришли около 9 тыс. человек. Но люди приходили и в другие дни - с 1 сентября в городе проходит вахта памяти. Люди несли цветы, детские игрушки и воду.

Во дворе школы перед спортзалом, где террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, каждый вечер в эти дни зажигают 334 свечи - именно столько людей погибли в начале сентября в Беслане в 2004 году. Вечером свечи зажгут в своих окнах и многие жители республики.

"Мы не навязываем свою боль, но именно сегодня, в великую скорбь осетин, люди всего мира должны объединиться и сделать все для того, чтобы этого больше не повторилось. Ни один погибший в теракте человек не должен быть забыт во имя мира на земле", - рассказала ТАСС член комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

Также в город приехали актеры театральной студии "Фаро Театрале", которые хотят поставить в Италии спектакль о трагедии. "Мы знаем о трагедии в Беслане только по прессе и решили приехать, чтобы увидеть школьный спортзал, где три дня удерживали заложников без воды и еды, а также "Город Ангелов", - сказал артист театра Массимо Сабета.

По его словам, в основе сюжета спектакля заложена история единственного выжившего террориста Нурпаши Кулаева, осужденного на пожизненное заключение, в постановке он будет раскаиваться в содеянном и рассказывать о том, что заставило его идти на захват.

Места скорби

Вспоминая о тех, кто погиб в бесланской школе, в республиках Северного Кавказа говорили и о тех, кто погиб от рук террористов в другие дни и в других местах. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в Каспийске возложил цветы к памятнику военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в теракте 9 мая 2002 года на площади города, посетил мемориал памяти пограничников, членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года при взрыве жилого дома.

"Все эти чудовищные преступления и убийства навсегда останутся в нашей памяти. Для того, чтобы страницы современной истории Дагестана не были испачканы кровью, нам важно укрепить в сознании людей неприятие терроризма. В работе и в жизни мы руководствуемся последними словами "Работайте, братья!" нашего земляка и Героя России Магомеда Нурбагандова, который не склонил головы перед террористами", - отметил в выступлении Абдулатипов.

В Махачкале молодежь организовала патриотический флешмоб, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята создали в воздухе при помощи красок холи живые флаги России и Дагестана.

Ингушетия - еще один регион, знакомый с горем. В 2004 году в ходе нападения террористов на республику было убито около 100 человек, в основном - сотрудники МВД и ФСБ. По данным пресс-службы главы региона, на траурный митинг, который прошел в Назрани перед городским Домом культуры, пришли больше 5 тыс. человек. Многие принесли с собой плакаты, на которых было написано "Долой терроризм", "Терроризм - чума 21 века", "Терроризму - нет".

"Мы выражаем единство со всеми, кто намерен противостоять терроризму и не допустить разрастания этого гибельного для всего мирового сообщества явления. Терроризм - самый жестокий вызов современному обществу, мы должны сделать все, чтобы искоренить его", - считает глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В Ставрополе жители города собрались на площадке перед Дворцом культуры и спорта, на этом месте в мае 2010 года перед началом концерта ансамбля "Вайнах" сработало взрывное устройство, погибли восемь человек, более 50 получили ранения. "Я каждый раз вспоминаю, как приехала в Беслан, сказать, что это было страшно - это не сказать ничего. Я видела глаза матерей, ставшие белыми от слез и горя, мужчин, у которых от горя стали белыми волосы. Мы очень хотим, чтобы у наших детей была очень долгая, счастливая и яркая жизнь", - рассказала замглавы администрации города Татьяна Середа.

И в зоне ЧС

В Нальчике митинг прошел на одной из центральных площадей, по данным МВД, он собрал около 3 тыс. человек, в столицу Кабардино-Балкарии приехали жители многих районов республики. Свою акцию провели и в городе Тырныаузе - административном центре Эльбрусского муниципального района, где сейчас из-за схода мощного селевого потока действует режим ЧС. Как сообщил ТАСС один из участников митинга, "он был немноголюдный, но все же состоялся, люди высказали свое осуждение терроризма".

В Карачаево-Черкесии митинг прошел в селе имени Коста Хетагурова возле мемориала жертвам теракта в Беслане, где собрались около 400 человек, отмечают в МВД республики. Мемориал в селе, где в большинстве своем проживают этнические осетины, открыли в 2011 году. В создании памятника принимали участие люди разных вероисповеданий и национальностей.

"Мы сопереживаем каждой семье, потерявшей в тот трагический сентябрь близких людей, всем, чьи родные когда- либо становились жертвами террористических актов. Только объединившись можно и нужно противостоять злу, которому нет места в обществе", - отметил глава республики Рашид Темрезов в обращении к жителям республики по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября начиная с 2005 года. Памятная дата связана с терактом в Беслане (1-3 сентября 2004 года), когда в результате захвата школы боевиками погибли более 300 человек, среди них более 150 детей.