Канада направила в Техас транспортный самолет с гуманитарной помощью

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ОТТАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады направило груз гуманитарной помощи в американский штат Техас, пострадавший от урагана "Харви".
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, поступившем в воскресенье в представительство ТАСС.
В нем отмечается, что 3 сентября транспортный самолет ВВС Канады Hercules вылетел с военной базы в Трентоне (провинция Онтарио) в Техас. Он доставит в пострадавший регион, в частности, детское питание, кровати и одеяла.
"Как добрые соседи, Канада и США всегда помогают друг другу в тяжелые времена", - заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан.