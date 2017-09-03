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Канада направила в Техас транспортный самолет с гуманитарной помощью

Общество
3 сентября, 22:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 3, сентября. /ТАСС

Транспортный самолет Hercules доставит в пострадавший район детское питание, кровати и одеяла

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ОТТАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады направило груз гуманитарной помощи в американский штат Техас, пострадавший от урагана "Харви".

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Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, поступившем в воскресенье в представительство ТАСС.

В нем отмечается, что 3 сентября транспортный самолет ВВС Канады Hercules вылетел с военной базы в Трентоне (провинция Онтарио) в Техас. Он доставит в пострадавший регион, в частности, детское питание, кровати и одеяла.

"Как добрые соседи, Канада и США всегда помогают друг другу в тяжелые времена", - заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан.

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