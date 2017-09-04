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Международная горноспасательная конференция впервые пройдет в России

Общество
4 сентября, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В конференции примут участие более 200 экспертов из 22 стран мира, в числе которых Австралия, Канада, ЮАР, Китай, Великобритания, Германия, Вьетнам, Польша, Румыния, Новая Зеландия

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Седьмая Международная горноспасательная конференция IMRB-2017 открывается в Новокузнецке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, этот форум впервые проводится в России.

"В нем примут участие более 200 экспертов горноспасательного дела из 22 стран мира - Австралии, Канады, ЮАР, Китая, Великобритании, Германии, Вьетнама, Польши, Румынии, Новой Зеландии, Словакии, Чехии, Армении и др.", - уточнили в МЧС

Участники конференции обсудят актуальные вопросы горноспасательного обслуживания и методов подготовки горноспасателей и шахтеров. В рамках конференция пройдут мероприятия научного, практического и ознакомительного характера.

"Горноспасательная служба России прошла долгий исторический путь от добровольных горноспасательных команд до профессиональной, технически развитой службы. В мае 2010 года руководство деятельностью горноспасательных частей было возложено на МЧС России", - напомнили в министерстве. До этого времени горноспасательное обслуживание шахт и рудников обеспечивали отраслевые военизированные горноспасательные службы.

В 32 регионах РФ насчитывается 18 военизированных горноспасательных отрядов общей численностью около 4000 человек. "За последние 5 лет горноспасатели оказали помощь более 1800 шахтерам и успешно ликвидировали 142 аварии", - сообщили в МЧС.

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