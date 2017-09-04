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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гепатитом Е в Великобритании

Общество
4 сентября, 3:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Распространение заболевания связано с употреблением в пищу зараженных вирусом продуктов из свинины европейских производителей

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает россиян о росте случаев заболевания гепатитом Е в Великобритании, связанном с употреблением в пищу зараженных вирусом продуктов из свинины европейских производителей. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"По информации Министерства здравоохранения Англии, тысячи англичан уже могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV), который выявлен в импортируемых в Великобританию продуктах из свинины, поступающей в сеть супермаркетов по всей стране. <...> Источником заболевания названы инфицированные штаммом G3-2 вируса гепатита Е продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски и др.) от европейских производителей (Голландия, Дания, Германия). По заявлению Минздрава Англии, данный штамм отличается от того, который выделяется у свиней, выращиваемых в Великобритании" - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, среди вероятных причин специалисты называют "нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании свиней в некоторых странах Европы", что указывает на необходимость детального проведения эпидемиологического расследования.

"В связи с поступившей информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте. Ситуация остается на контроле", - добавили в ведомстве.

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