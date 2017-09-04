"Известия": Феодосия и Евпатория станут побратимами с австрийским и болгарским городами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Феодосия и Евпатория в начале ноября планируют подписать соглашения об установлении побратимских связей с двумя городами Австрии и Болгарии, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова. Какие именно города станут побратимами крымских он не назвал.

"Нам интересен опыт зарубежных городов при решении проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, энергетикой или развитием дорожных сетей. Мы заинтересованы в укреплении культурных и гуманитарных связей. Более того, подобные соглашения привлекают инвестиции бизнес-сообществ зарубежных стран", - сказал Мурадов изданию.

Он отметил, что подписание протоколов о сотрудничестве планируется на ежегодной конференции "Крым в международном контексте" в Ялте, которую посетят делегации из ряда европейских стран.

Как сообщил "Известиям" глава Крыма Сергей Аксенов, аналогичные протоколы в перспективе могут быть подписаны с французскими и итальянскими муниципалитетами, соответствующие переговоры также пройдут в ходе конференции.

После воссоединения с Россией в 2014 году Крым заключил уже ряд соглашений: между Симферополем, греческим Александруполисом и итальянской Падуей; между Феодосией и Аспропиргосом (Греция), Ялтой и Ровиго (Италия); Керчью и муниципалитетом итальянской провинции Реджо-Калабрия.