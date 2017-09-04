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Российские военные доставили несколько тонн гуманитарной помощи в сирийский Эль-Кусайр

Общество
4 сентября, 6:35 UTC+3 ХОМС /Сирия/ 4, сентября. /ТАСС

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон также приняли несколько десятков жителей и провели медосмотр

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ХОМС /Сирия/, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Эль-Кусайр в провинции Хомс.

"Мы привезли сюда [в Эль-Кусайр] 400 продовольственных пакетов. Это место было выбрано, потому что оно находится на границе зоны деэскалации. Это первое. Второе - город многоконфессиональный", - сказал представитель центра Геннадий Константинов.

"Ну и третье - здесь [работает] единственная женщина-мэр во всей провинции Хомс, и чтобы поддержать ее работу, было принято решение доставить сюда продукты", - добавил Константинов.

По его словам, в продуктовых наборах находится мука, сахар и рис, всего около двух тонн. При сотрудничестве местной администрации представители центра заранее определили наиболее нуждающихся в гуманитарной помощи среди мирного населения. "Ранее мы приезжали сюда на рекогносцировку, встречались с главой администрации, обсудили место проведения (раздачи гуманитарной помощи - прим. ТАСС), организацию охраны, порядок выдачи талонов, определились, кому из местных жителей наиболее необходима помощь", - пояснил Константинов.

Эль-Кусайр располагается на юго-западе сирийской провинции Хомс, город и многие села в этом районе долгое время находились под властью боевиков.

Медицинская помощь

Военные врачи центра также приняли несколько десятков жителей и провели оперативный медосмотр. По словам представителя медицинского отделения центра Владимира Корзоватых, из-за активных боевых действий и обстрелов боевиков в этом городе перестали работать медучреждения, некоторые из них были разрушены, врачей сейчас нет. У местных жителей при этом нет возможности посетить больницы в Хомсе или других провинциях.

Корзоватых отметил, что врачи центра принимают всех, кто обратился за помощью. "Патология различная, в основном сердечно-сосудистые заболевания, то есть люди обращаются с повышенным давлением, с головными болями, скажем так, чем можем - помогаем. Выезд в это селение у нас [проходит] первый раз. Лечение назначили, думаю, мы приедем сюда еще раз, чтобы проконтролировать, как идет наше лечение", - сказал представитель медотделения центра.

Корзоватых также добавил, что большой проблемой в этом районе стало полное отсутствие медицинской помощи детям.

"Детишки попадаются с врожденными патологиями. Они были прооперированы до войны, к сожалению, сейчас у них нет возможности обратиться (за медпомощью), детские больницы пока, к сожалению, только в процессе восстановления. Мы надеемся, что общими усилиями и детская помощь дойдет до таких населенных пунктов, как этот", - отметил Корзоватых.

Он также заверил, что российские военные медики продолжат оказывать медпомощь местному населению.

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