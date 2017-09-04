Пострадавшим от паводка из бюджета Приморья выделено 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании 4 сентября приняли решение направить 300 млн рублей из краевого бюджета в резервный фонд региона. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, эти средства пойдут на ликвидацию последствий паводка в муниципалитетах юга Приморья.

"Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 млн рублей - эти средства будут направлены в муниципалитеты, пострадавшие от обильных дождей в начале августа. Поправки в краевой бюджет утвердили на внеочередном заседании Законодательного собрания в понедельник, 4 сентября",- говорится в сообщении.

Отмечается, что средства пойдут на ремонт и компенсации пострадавшим жителям и предприятиям.

В первой декаде августа в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов. Правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим, из резервного фонда региона выделено около 100 млн рублей. По данным администрации края, на сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тыс. человек, федеральные - почти 15 тыс.