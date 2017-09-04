Итальянская афиша к фильму "Касабланка" продана в США почти за $480 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Единственный сохранившийся итальянский рекламный плакат к знаменитому голливудскому кинофильму "Касабланка" (1942) продан на аукционе в США за $478 тыс. Об этом сообщили представители аукционного дома Heritage Auctions, устроившего торги.

Речь идет о плакате, нарисованном в 1946 году специально для итальянской премьеры фильма, которая состоялась четыре года спустя после оригинального релиза ленты в США. На нем на бело-зеленом фоне изображены актеры Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, сыгравшие главные роли в этой классической картине, рассказывающей любовную историю на фоне Второй мировой войны.

Афиша ранее принадлежала частному коллекционеру в Лондоне. Новый обладатель плаката пожелал остаться неизвестным.

Представители базирующегося в Далласе (штат Техас) аукционного дома изначально оценивали лот не более чем в $200 тыс., однако в итоге выручка превзошла все ожидания. "Я знал, что этот постер особенный, но я даже и представить не мог такого итога", - рассказал Грей Смит, глава отделения Heritage Auctions, специализирующегося на продаже классических постеров к кинокартинам.

По его словам, коллекционеры таких плакатов обычно интересуются афишами, издаваемыми именно в тех странах, где был снят тот или иной фильм. Однако культовый статус "Касабланки" настолько силен, что с данной картиной это правило не работает, уверен Смит.

Проданный плакат к "Касабланке" теперь официально делит первое место в списке самых дорогих киноафиш, когда-либо реализованных на аукционе, с постером к черно-белой немой картине 1927 года "Лондон после полуночи". Последний ушел с молотка в 2014 году за точно такую же сумму.

Вышедшая в 1942 году в прокат в США "Касабланка" режиссера Майкла Кертица практически сразу же получила высочайшее признание публики и критики. Картина номинировалась на восемь премий "Оскар" и получила три из них, включая награду за лучший фильм года. Впоследствии влиятельность этой черно-белой ленты на кинематограф неоднократно признавалась мировыми экспертами и киноведами. Фильм постоянно включается во всевозможные рейтинги лучших голливудских кинокартин. Американский институт киноискусства поставил "Касабланку" на второе место в списке лучших произведенных в США фильмов в истории и на первое - в рейтинге лучших американских мелодрам.