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Современный водозабор заработал в Игарке на севере Красноярского края

Общество
4 сентября, 9:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, сентября. /ТАСС

Ближайший месяц система "Кессон" будет работать в тестовом режиме

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КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Система "Кессон" (водозабор и оборудование по подготовке воды) в арктическом городе Игарка (Красноярский край), которую строили более четырех лет взамен устаревшей станции водоподъема, введена в эксплуатацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Губернатор Виктор Толоконский дал старт системе. Примерно месяц она будет работать в тестовом режиме, то есть параллельно со старым водозабором. В дальнейшем Игарка полностью перейдет на "Кессон", - уточнили в правительстве региона.

Современная станция будет в сутки готовить и поставлять 4200 кубометров воды из реки Енисей для нужд города. "Все вы поработали ответственно, с должной отдачей. Теперь новый объект с самым современным оборудованием позволит жителям города получать качественную воду", - процитировали губернатора в региональном правительстве.

В 2012 году по заказу мэрии Игарки проектный институт ОАО "Красводоканалпроект" разработал систему "Кессон", сметная стоимость проекта - 710,76 млн рублей. Строительство шло медленно, и в 2015 году власти были вынуждены сменить подрядчика. В июне 2017 года Толоконский потребовал запустить систему до наступления холодов.

Старая станция водоподъема была построена еще в 1969 году, здание находится в аварийном состоянии, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить соответствие современным требованиям качества воды.

Город Игарка расположен на берегу Енисея на севере Красноярского края. В нем проживают около 5 тыс. человек.

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