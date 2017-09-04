Современный водозабор заработал в Игарке на севере Красноярского края

Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матчСпорт 4 сентября, 10:19
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 4 сентября, 10:15
На стройке Крымского моста завершилась вахта студенческих отрядовВ стране 4 сентября, 10:09
Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травмСпорт 4 сентября, 10:08
Концерт Марины Влади в пострадавшем от пожара кинотеатре "Космос" Екатеринбурга состоитсяНовости Урала 4 сентября, 10:01
Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвалСпорт 4 сентября, 9:52
Новосибирские власти объявили конкурс на строительство семи поликлиник за 6,1 млрд рублейСибирь 4 сентября, 9:52
Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с клубом НХЛ "Сан-Хосе"Спорт 4 сентября, 9:51
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"Армия и ОПК 4 сентября, 9:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Система "Кессон" (водозабор и оборудование по подготовке воды) в арктическом городе Игарка (Красноярский край), которую строили более четырех лет взамен устаревшей станции водоподъема, введена в эксплуатацию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в правительстве региона.
"Губернатор Виктор Толоконский дал старт системе. Примерно месяц она будет работать в тестовом режиме, то есть параллельно со старым водозабором. В дальнейшем Игарка полностью перейдет на "Кессон", - уточнили в правительстве региона.
Современная станция будет в сутки готовить и поставлять 4200 кубометров воды из реки Енисей для нужд города. "Все вы поработали ответственно, с должной отдачей. Теперь новый объект с самым современным оборудованием позволит жителям города получать качественную воду", - процитировали губернатора в региональном правительстве.
В 2012 году по заказу мэрии Игарки проектный институт ОАО "Красводоканалпроект" разработал систему "Кессон", сметная стоимость проекта - 710,76 млн рублей. Строительство шло медленно, и в 2015 году власти были вынуждены сменить подрядчика. В июне 2017 года Толоконский потребовал запустить систему до наступления холодов.
Старая станция водоподъема была построена еще в 1969 году, здание находится в аварийном состоянии, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить соответствие современным требованиям качества воды.
Город Игарка расположен на берегу Енисея на севере Красноярского края. В нем проживают около 5 тыс. человек.