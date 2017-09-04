Петербургский политех научит региональные вузы создавать онлайн-курсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выиграл конкурс на создание регионального центра компетенций в области онлайн-образования. За три года в центре научат сотрудников высших и средних профессиональных учебных заведений создавать и использовать онлайн-курсы, сообщил в понедельник медиацентр вуза.

"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого победил в конкурсном отборе на предоставление гранта "Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения". В течение трех лет университет получит финансирование в размере 22 млн рублей", - говорится в сообщении, при этом отмечается, что всего на конкурс подавалось 142 заявки.

В центре компетенций предстоит сформировать инфраструктуру и кадровый потенциал в Северо-Западном регионе для широкого и эффективного использования онлайн- курсов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования.

Политех - один из восьми ведущих вузов - участников проекта "Национальная платформа открытого образования", в рамках которого создаются и распространяются онлайн-курсы, совокупная численность обучающихся на них достигла 1 млн человек. Вуз вложил в работу по созданию 30 онлайн-курсов 50 млн рублей. Многие из них, например, "Концепции современного естествознания", "Современная промышленная электроника", "Производственный менеджмент" стартуют в понедельник, еще 23 курса начнут работу до 1 октября.

Как уточнили в медиацентре вуза, идею создания регионального центра компетенций онлайн-образования именно на базе политеха поддержали губернаторы Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, а также ректоры Мурманского технического университета и Череповецкого госуниверситета.

Онлайн-курсы, размещенные на "Национальной платформе открытого образования", позволяют всем желающим возможность получить доступ к качественному образованию из любой точки земного шара. В среднем обучение длится десять недель, а по завершении курса слушатель может пройти экзаменационное испытание и получить сертификат, что позволит перезачесть выбранную дисциплину практически в любом вузе России.