Первые учащиеся Болгарской исламской академии получили студенческие билеты

БОЛГАР /Татарстан/, 4 сентября. /ТАСС/. Первые 36 студентов Болгарской исламской академии получили в понедельник студенческие билеты.

"Здесь собрались одни из лучших студентов, они прошли тесты на знание арабского языка, включая написание эссе на арабском, а также на знание исламского права. У нас будут читать лекции преподаватели из арабских вузов, поэтому знание арабского языка очень важно", - рассказал журналистам начальник управления образования Болгарской исламской академии Алексей Петров.

Из указанного числа студентов 26 - магистранты, девять - докторанты. Среди учащихся девять человек из Дагестана, по двое из Астрахани и Пензы, четверо из Уфы, четыре уроженца Таджикистана с российским гражданством, остальные - из Татарстана.

По словам Петрова, студенты будут проживать в комфортном кампусе, где есть интернет, кабельное телевидение, спортзал, вскоре будут построены две спортивные площадки. Обучение в академии бесплатное, студенты на магистерских отделениях будут получать базовую стипендию 3 тыс. рублей ежемесячно. В зависимости от успеваемости она может быть увеличена до 10 тыс. рублей, добавил Петров.

Об академии

Как сообщалось, 16 августа Болгарская исламская академия получила лицензию на оказание образовательных услуг и начала набор студентов по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при академии будут располагаться Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.