Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые учащиеся Болгарской исламской академии получили студенческие билеты

Общество
4 сентября, 9:14 UTC+3 БОЛГАР /Татарстан/ 4, сентября. /ТАСС

Студенты прошли тесты на знание арабского языка и исламского права

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОЛГАР /Татарстан/, 4 сентября. /ТАСС/. Первые 36 студентов Болгарской исламской академии получили в понедельник студенческие билеты.

Смотрите также

В Татарстане завершено строительство Болгарской исламской академии

Первыми студентами исламской академии в Татарстане станут представители ЦФО, ПФО и СКФО

"Здесь собрались одни из лучших студентов, они прошли тесты на знание арабского языка, включая написание эссе на арабском, а также на знание исламского права. У нас будут читать лекции преподаватели из арабских вузов, поэтому знание арабского языка очень важно", - рассказал журналистам начальник управления образования Болгарской исламской академии Алексей Петров.

Из указанного числа студентов 26 - магистранты, девять - докторанты. Среди учащихся девять человек из Дагестана, по двое из Астрахани и Пензы, четверо из Уфы, четыре уроженца Таджикистана с российским гражданством, остальные - из Татарстана.

По словам Петрова, студенты будут проживать в комфортном кампусе, где есть интернет, кабельное телевидение, спортзал, вскоре будут построены две спортивные площадки. Обучение в академии бесплатное, студенты на магистерских отделениях будут получать базовую стипендию 3 тыс. рублей ежемесячно. В зависимости от успеваемости она может быть увеличена до 10 тыс. рублей, добавил Петров.

Об академии

Как сообщалось, 16 августа Болгарская исламская академия получила лицензию на оказание образовательных услуг и начала набор студентов по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение". Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при академии будут располагаться Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Минниханов, Рустам Нургалиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Леди Ди навсегда
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
11
В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
2
Глава ВФВ назвал важной победу сборной России на ЧЕ по волейболу
3
Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры
6
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы
7
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара
Темы дня
Новости партнеров
Реклама