Путин распорядился отпраздновать в 2022 году 150-летие основания Исторического музея

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился отпраздновать в 2022 году 150-летие основания Государственного исторического музея в Москве.
"Провести в 2022 году праздничные мероприятия, посвященные 150-летию основания Государственного исторического музея", - говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
Президент поручил правительству РФ в течение шести месяцев образовать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования и разработать и утвердить план основных мероприятий. Он также рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.
Указ вступает в силу со дня его подписания.