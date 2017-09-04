Путин распорядился отпраздновать в 2022 году 150-летие основания Исторического музея

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился отпраздновать в 2022 году 150-летие основания Государственного исторического музея в Москве.

"Провести в 2022 году праздничные мероприятия, посвященные 150-летию основания Государственного исторического музея", - говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Президент поручил правительству РФ в течение шести месяцев образовать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования и разработать и утвердить план основных мероприятий. Он также рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.

Указ вступает в силу со дня его подписания.