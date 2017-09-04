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Одаренные дети из Петербурга и Гамбурга проведут совместные научные исследования

Общество
4 сентября, 11:18 UTC+3 ТАСС ТАСС 4, сентября. /ТАСС

Власти Северной столицы предложили организовать такую встречу в эколого-биологическом центре на Крестовском острове

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ТАСС, 4 сентября. /ТАСС/. Особо одаренные дети из Санкт-Петербурга и Гамбурга проведут совместные научные исследования и опыты в эколого-биологическом центре Северной столицы. Данную инициативу обсудила с немецкими коллегами председатель комитета по образованию Жанна Воробьева, пригласив работников образования ознакомиться с создаваемыми центрами поддержки талантливых детей.

"Мы хотели вам это [встречу одаренных детей двух городов] предложить сами. У нас есть эколого-биологический центр на Крестовском острове, где дети вместе смогли бы заниматься прикладной наукой, реализовать собственные проекты", - сказала Воробьева на предложение гамбургских специалистов о встрече детей. Также она пригласила работников образования и методистов из Гамбурга, занимающихся поддержкой талантливых детей, в апреле-мае познакомиться с создаваемыми в Петербурге центрами дополнительного образования.

"К этому времени мы сможем вас познакомить с нашими новыми учреждениями для талантливых детей, которые в 2018 году будут открыты для одаренных ребят. Это наша академия цифровых талантов, центр по работе с одаренными детьми в гуманитарных науках и химико-биологическом и экологическом направлении. И в сентябре 2018 года мы открываем первую в Петербурге инженерно-технологическую школу, которая будет необходима для тех ребят, кто выберет для своего будущего инженерные специальности", - сказала глава профильного комитета.

Ранее в конце августа на заседании педагогического совета губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что власти приступают к созданию учреждений дополнительного образования нового типа, в которых свои таланты смогут раскрыть особо одаренные дети. Поддержка особо одаренных школьников стала главной темой встречи во время визита официальной делегации Петербурга, посвященного 60-летию партнерских отношений. Петербуржцам рассказали, что в Гамбурге в прошлом году была утверждена программа действий по поддержке одаренных детей в школах, в рамках которой особое обучение и консультирование получают особо одаренные в разных областях дети (около 15% от общего числа школьников) и высокоодаренные (2,2% детей с уровнем интеллектуального развития свыше 130 баллов).

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