На Камчатке установили мемориальную доску спасателю челюскинцев Светогорову

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска летчику Александру Светогорову, принимавшему участие в 1934 году в спасении экипажа парохода "Челюскин" в Арктике, установлена в войсковой части города Елизово на Камчатке, где он служил. Табличку на полуостров доставили участники экспедиции общественного совета по изучению и сохранению исторического наследия, прибывшие из Хабаровска, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Елизовского района.
"Торжественное открытие мемориальной доски летчику - спасателю челюскинцев Александру Светогорову состоялось в городе Елизово на плацу войсковой части 69262. Памятную доску на Камчатку привезли участники экспедиции общественного совета по изучению и сохранению исторического наследия, пропаганды и популяризации малоизвестных и исторических событий из Хабаровска. Память Александра Светогорова почтили минутой молчания, после чего все присутствующие возложили цветы к мемориальной плите", - отмечается в сообщении.
Александр Светогоров - советский летчик. В 1934 году его из Петропавловска-Камчатского командировали на помощь терпевшей бедствие команде парохода "Челюскин" в Арктику. Он перевез в бухту Провидения на Чукотке и тем самым спас от гибели 29 челюскинцев, совершив спасательную экспедицию без единой поломки.
Пароход "Челюскин" отправился в плавание в 1933 году, взяв на борт 112 человек, из Мурманска до Владивостока по Северному морскому пути. Спустя почти два месяца он был заблокирован льдами в Чукотском море, отдрейфовал в Берингов пролив, но впоследствии был раздавлен ими. В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека, которых только спустя два месяца эвакуировали с помощью авиации.