Медведев поздравил с 70-летием директора Всероссийского музея Пушкина

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем Сергея Некрасова, директора Всероссийского музея А. С. Пушкина. Текст поздравления опубликован в понедельник на сайте правительства.
"В Вас, человеке ярком и многогранном, гармонично сочетаются любовь к истории и литературе, творческая энергия, редкая интеллигентность. Вы посвятили свою жизнь изучению русской культуры эпохи Просвещения. И уже долгие годы возглавляете один из старейших музеев, который хранит память о наших классиках. Благодаря Вам в музее традиции органично сочетаются с новаторством, ведется большая научно-исследовательская и реставрационная работа, проводятся интерактивные экскурсии, красочные театрализованные представления, поэтические праздники и фестивали, реализуются другие интересные проекты", - говорится в поздравительной телеграмме премьера.
Сергей Михайлович Некрасов - деятель культуры, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина (с 1988 года), доктор культурологи, заслуженный деятель искусств России. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, с 1967 года работает в музеях. Автор книг "Российская академия", "Апостол добра", "Близ вод, сиявших в тишине", "Лицей после Лицея", "Брегов забвенья оставя хладну сень", более 50 научных трудов по проблемам музееведения, истории русской культуры и общественной мысли ХVIII - начала ХIХ веков.