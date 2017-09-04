Митрополит Иларион вручил первый государственный диплом кандидата теологии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион вручил первый в истории Российской Федерации признанный государством диплом кандидата наук по теологии протоиерею Павлу Хондзинскому, сообщает в понедельник пресс-служба Русской православной церкви.

"Мы прошли очень большой путь прежде, чем это стало возможным, потому что долгие годы светские ученые говорили о том, что теология - это никакая не наука, потому что вообще тот, кто в бога верит, не может считаться ученым. Так и сейчас говорят некоторые биологи, которые пытались сорвать первую защиту кандидатской диссертации по теологии. Я сегодня рад вручить этот первый в истории нашего государства диплом протоиерею Павлу Хондзинскому, которого он удостоен за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому", - сказал он в ходе торжественной церемонии.

Митрополит отметил, что получение образования в религиозном учебном заведении, в отличие от светского, постоянно связано с жизнью церкви.

"Неслучайно в церковном учебном заведении процесс обучения не сводится лишь к тому, что люди приходят, сидят за партами, читают какие-то книжки, пишут сочинения, сдают экзамены. Все это важно и необходимо, потому что мы должны получать знания, должна быть система проверки этих знаний, все это существует в каждом учебном заведении. Но что отличает церковное учебное заведение от светского? То, что процесс обучения здесь неразрывно сопряжен с духовной, с церковной литургической жизнью", - подчеркнул глава ОВЦС.

Протоиерей Павел Хондзинский выразил надежду, что его диссертация откроет новую страницу в развитии богословской науки. "Очень хочется надеяться, что это событие подводит черту под бурной историей моей защиты и начинает новую историю полноправного и полнокровного развития богословской науки в общем пространстве гуманитарных наук", - отметил он.

1 июня 2017 года в Объединенном диссертационном совете на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, состоялась первая защита диссертации по направлению "Теология". По итогам защиты работы на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" диссовет принял решение присудить протоиерею Павлу Хондзинскому ученую степень кандидата теологии.