Роскомнадзор зафиксировал снижение количества суицидального контента в зарубежных соцсетях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество контента с призывами к суициду в иностранных соцсетях сократилось за месяц почти на треть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роскомнадзора.

"Количество ссылок в зарубежных социальных сетях с суицидальным контентом в июле по сравнению с июнем снизилось на 31%. С февраля по июль 2017 года суммарное количество данных ссылок на иностранных площадках с развитым русскоязычным сегментом уменьшилось на 51%", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор совместно с Роспотребнадзором, научным сообществом и администраторами ведущих социальных сетей подготовил методику оперативного выявления суицидального контента в социальных сетях. Ежедневно специалистами ведомства, администраторами популярных интернет-площадок и активистами общественных организаций выявляется и блокируется более 150 сообществ, посвященных самоубийствам.

При этом, по информации ведомства, время выявления и блокировки на российских ресурсах составляет от одного до трех часов. Противоправная информация с зарубежных ресурсов, как правило, удаляется в течение суток.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор с ноября 2012 года выявил более 23 тыс. сайтов с информацией о способах самоубийства или призывах к нему.