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В Северо-Курильске отменены занятия в школах из-за циклона

Общество
4 сентября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Из-за сильного дождя и ветра до 25 м/с в городе были подтоплены три многоквартирных деревянных жилых дома, жители отказались от эвакуации

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели и оперативные службы устраняются последствия циклона в Северо-Курильске Сахалинской области, где из-за непогоды отменены занятия в школах. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

"В Северо-Курильске в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в виде сильного дождя и ветра до 25 м/с были подтоплены три многоквартирных деревянных жилых дома. Сейчас вода сошла, проводится откачка воды из подвальных помещений", - сказал собеседник агентства. В этих домах проживают 39 человек, все они отказались от эвакуации.

По информации ГУ МЧС, дождем размыты два участка автодороги в черте города, движение не ограничено, повреждены три деревянных моста вне населенных пунктов, они ведут к туристическим маршрутам. Ветром повреждены кровли двух насосных станций на общей площади 80 кв. м.

"По предварительным данным, пострадавших нет, в Северо-Курильске не зарегистрировано ни одной группы туристов. В превентивных целях отменены занятия в учебных заведениях", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что интенсивность осадков снизилась. Энерго- и водоснабжение не нарушены.

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