В Северо-Курильске отменены занятия в школах из-за циклона

Медведев поздравил мужскую сборную РФ по волейболу с победой на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 13:18
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублейТранспорт 4 сентября, 13:13
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училищеСпорт 4 сентября, 13:08
Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за возможного вотума недоверия БертомеуСпорт 4 сентября, 13:05
Жириновский назвал неприятными публикации о женщине-сопернице на выборах президентаПолитика 4 сентября, 12:56
"Восточный Порт" определил подрядчика на продолжение строительства ж/д инфраструктурыТранспорт 4 сентября, 12:44
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенкаОбщество 4 сентября, 12:42
Гамова была уверена в разгромной победе сборной России по волейболу в финале ЧЕСпорт 4 сентября, 12:32
Парк "Почты России" пополнится 45 вагонами производства Тверского вагонзаводаТранспорт 4 сентября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели и оперативные службы устраняются последствия циклона в Северо-Курильске Сахалинской области, где из-за непогоды отменены занятия в школах. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.
"В Северо-Курильске в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в виде сильного дождя и ветра до 25 м/с были подтоплены три многоквартирных деревянных жилых дома. Сейчас вода сошла, проводится откачка воды из подвальных помещений", - сказал собеседник агентства. В этих домах проживают 39 человек, все они отказались от эвакуации.
По информации ГУ МЧС, дождем размыты два участка автодороги в черте города, движение не ограничено, повреждены три деревянных моста вне населенных пунктов, они ведут к туристическим маршрутам. Ветром повреждены кровли двух насосных станций на общей площади 80 кв. м.
"По предварительным данным, пострадавших нет, в Северо-Курильске не зарегистрировано ни одной группы туристов. В превентивных целях отменены занятия в учебных заведениях", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что интенсивность осадков снизилась. Энерго- и водоснабжение не нарушены.