Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным" появится в продаже 5 сентября

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным. Полная версия" Оливера Стоуна поступит в продажу в России 5 сентября. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель "Московского дома книги" Надежда Михайлова.
"Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным", издание поступило в книжные магазины", - отметила она.
По словам Михайловой, "все книги, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, всегда очень ожидаемы". "Выход англоязычной версии книги в июле вызвал большой интерес покупателей. Предполагаю, что русскоязычная версия будет еще более востребована", - добавила Михайлова.
В июне американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине - "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime. Права на показ фильма в России купил Первый канал.