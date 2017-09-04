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Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным" появится в продаже 5 сентября

Общество
4 сентября, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В "Московском доме книги" отметили, что издание уже поступило в магазины и во вторник появится на прилавках

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным. Полная версия" Оливера Стоуна поступит в продажу в России 5 сентября. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель "Московского дома книги" Надежда Михайлова.

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"Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным", издание поступило в книжные магазины", - отметила она.

По словам Михайловой, "все книги, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, всегда очень ожидаемы". "Выход англоязычной версии книги в июле вызвал большой интерес покупателей. Предполагаю, что русскоязычная версия будет еще более востребована", - добавила Михайлова.

В июне американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине - "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime. Права на показ фильма в России купил Первый канал.

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