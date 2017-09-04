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Третий в РФ музыкальный кадетский корпус открылся в Краснодаре

Общество
4 сентября, 12:13 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, сентября. /ТАСС

Преподавать ученикам будут заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов

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КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Третий в России музыкальный кадетский корпус открылся в понедельник при Краснодарском государственном институте культуры. В нем исполнительскому и дирижерскому искусству будут обучаться 20 детей из разных уголков страны, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Прошло два года с тех пор, как по инициативе Минкультуры РФ в Московском государственном институте культуры был открыт первый музыкальный кадетский корпус. В прошлом году в Нальчике распахнул двери для юных кадетов Северо-Кавказский государственный институт искусств. И сегодня мы являемся свидетелями еще одного (открытия - прим. ТАСС)", - сказала замначальника отдела департамента науки и образования Минкультуры РФ Елена Китаева.

По ее словам, такие учреждения нацелены на подготовку квалифицированных специалистов, обладающих "уникальным комплексом гуманитарного образования, которые служат отечеству и продолжают великие музыкальные отечественные традиции". "Такой комплекс знаний позволит не только продолжить музыкальное образование в лучших вузах страны, но и получить любое гуманитарное образование и военное тоже", - отметила она.

По данным вуза, мальчики, закончившие начальную школу, будут получать в корпусе как среднее, так и музыкальное образование. Они будут обучаться игре на ударно-духовых инструментах, изучать несколько иностранных языков, литературу и историю, основы мировой художественной культуры, правила этикета. Преподавать им будут заслуженные артисты России и Кубани, лауреаты международных конкурсов. Выпускники корпуса смогут стать дирижерами и исполнителями гражданского или военного оркестра.

Первый набор составил 20 человек. "Кадетское образование является величайшим наследием российского просвещения, которому было свойственно, с одной стороны, качество образования, а с другой - подготовка настоящих патриотов России", - сказал ректор института Сергей Зенгин.

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