Движение ограничат в Москве в Единый день голосования 10 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение в Москве будет ограничено в воскресенье, 10 сентября, в связи с проведением Единого дня голосования. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе городского департамента транспорта.

"С 07:00 до 22:00 <…> в связи с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления для проезда будет закрыт Большой Черкасский переулок от улицы Ильинка до Малого Черкасского переулка", - уточнили в департаменте.

Кроме того, в этот день с 10:00 до 13:00 в связи с проведением благотворительного велосипедного заезда "ТеатРалли" нельзя будет проехать по улицам Каретный ряд, Петровка, а также Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Для проезда также будет закрыт разворот на Тургеневской площади.

Кого выбирают 10 сентября

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.