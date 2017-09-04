Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенка

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Второй в очереди наследник британского престола принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) ждут третьего ребенка. Об этом в понедельник сообщила канцелярия Кенсингтонского дворца в Twitter.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить о том, что герцогиня Кембриджская ждет их третьего ребенка", - сказано в заявлении канцелярии. В нем также говорится, что королева Елизавета II и другие члены семей Виндзоров и Миддлтон "рады этим новостям".

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.

Однако дворцовая канцелярия дала понять, что беременность Кэтрин протекает негладко. В сообщении сказано, что "так же, как и в случае с двумя предыдущими беременностями, герцогиня страдает гипермезисом беременных", как именуется чрезмерная рвота на фоне раннего токсикоза.

По этой причине, информировала канцелярия, Кэтрин не сможет нанести запланированный на понедельник визит в детский центр на Хорнси-роуд в лондонском районе Ислингтон. Уход за беременной герцогиней, как отмечается в заявлении, оказывается непосредственно в Кенсингтонском дворце.

У Уильяма и Кейт уже есть двое детей. Старшим из них и третьим в очереди наследником престола по прямой линии является четырехлетний сын, принц Джордж (родился в 2013 году). Их дочери, принцессе Шарлотте (родилась в 2015 году), которая является четвертой наследницей - два года. Соответственно, третий ребенок четы должен стать пятым наследником трона, потеснив еще на одну позицию вниз младшего брата Уильяма, принца Гарри.