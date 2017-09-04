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Проект ЕР "Гражданский университет" преобразован в учебный центр

Общество
4 сентября, 14:17 дата обновления: 4 сентября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Лицензия позволит "Гражданскому университету" выдавать удостоверения о повышении квалификации, рассказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" преобразовала образовательный проект "Гражданский университет" в учебный центр, обучение в нем будет проходить дистанционно по нескольким программам с выдачей соответствующих дипломов. Об этом в понедельник на пресс- конференции сообщил журналистам секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов

"В 2017 году партийный проект "Гражданский университет" был преобразован в учебный центр. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебный центр "Гражданский университет партии "Единая Россия" была зарегистрирована в качестве юридического лица 28 августа 2017 года. В настоящее время проводится подготовка для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности", - сказал он.

По словам Неверова, лицензия позволит "Гражданскому университету" выдавать "официальные документы установленного образца - удостоверения о повышении квалификации".

Политик отметил, что основной задачей учебного центра является "построение системы дополнительного образования, основу которой должна составить инновационная система электронного обучения, включающая в себя дистанционные технологии", они позволят "с помощью сети интернет провести повышение квалификации партийного актива во всех регионах страны". Секретарь Генсовета партии добавил, что преподавать в центре будут профессиональные профессора как из московских, так и региональных вузов. "Мы планируем в течение двух месяцев получение лицензии", - заключил Неверов.

Повышение квалификации онлайн

Руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов в свою очередь отметил, что предусмотрено обучение по порядка 10 дисциплинам, которые можно будет выбрать самостоятельно в личном кабинете. "Обучение для всех будет бесплатным. Основной принцип, который заложен в обучении, - оно реализуется дистанционным способом. Каждый сможет зайти в свой личный кабинет в удобное для себя время и в удобном для себя режиме пройти курс дистанционного повышения квалификации по той дисциплине, которую для себя выбрал", - сказал единоросс.

Бурматов пояснил, что система рассчитана на единовременное обучение 80 тыс. человек онлайн. Он добавил, что курс будет состоять из "72 часов лекций", по итогам которых облучающемуся будет необходимо выполнить ряд "практических занятий и тестов, которые позволяют судить о получении им определенной квалификации, для того чтобы получить диплом".

"Мы сейчас планируем систему вебинаров - онлайн-лекций, слушателем которых можно становиться независимо от того, проходишь какой-то курс или нет. Это будут лекции наших политиков, политологов, эти вебинары будут проходить в постоянном режиме", - сказал Бурматов.

Со своей стороны Неверов указал, что курсы будет предложено пройти секретарям первичных партийных организаций, местных отделений, руководителям местных исполнительных комитетов, руководителям избирательных штабов, штатным юристам партии, активистам "Молодой гвардии" и сторонникам партии. Руководить образовательным советом Учебного центра будет доктор политических наук Андрей Кошкин, добавил секретарь Генсовета единороссов.

24 июля на партийном форуме "Городская среда" премьер- министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев констатировал, что в России "остро не хватает квалифицированных профессионалов практически во всех сферах городской инфраструктуры". Он выразил мнение, что кадры может готовить образовательный партпроект "Гражданский университет".

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