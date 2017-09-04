Рогозин считает полезным визит делегации Китая в Волгоград для знакомства с историей ВОВ

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что знакомство китайской делегации во главе с вице-премьером КНР Ван Яном с местами боевой славы в Волгограде политически полезно в сложившейся ситуации на мировой арене. Такое мнение он высказал на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы.

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"Это очень полезно, особенно в данный конкретный политический момент, чтобы наши китайские коллеги узнали, увидели, что здесь происходило и какая работа проводится по увековечиванию памяти героев той войны, того великого сражения", - сказал он.

По мнению Рогозина, важно то, что визит китайской делегации и заседание сопредседателей двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч на высшем уровне "как раз проходит в период подготовки празднования 75-летия наших войск в деле разгрома фашистов в Сталинграде". "Это событие, которое позволит нашим китайским коллегам увидеть все те великие места, где проходили величайшие сражения не только Советского Союза и фашисткой Германии, как мы говорим "битва народов", поскольку здесь на стороне немцев воевали и другие сателлиты", - заметил вице-премьер.