Сербия примет участие в мероприятиях по случаю годовщины Сталинградской битвы

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ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Осенью в Белграде будет организовано мемориально-просветительское мероприятие в честь 75-й годовщины Сталинградской битвы. Соответствующая договоренность достигнута с президентом республики Александром Вучичем, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы.
"Я с президентом Сербии с господином Вучичем во время его инаугурации договорился о том, чтобы в Белграде этой осенью также провести массовое мероприятие", - сообщил вице-премьер. В этой связи Рогозин попросил администрацию Волгоградской области подумать об участниках этого мероприятия с демонстрацией документальных фильмов, выступлением коллективов, ветеранов. "Мы все это постараемся организовать", - заверил вице-премьер.
По его мнению, "крайне важно, чтобы на Балканах эти события тоже мощно прозвучали".
Рогозин рассказал, что в настоящее время прорабатывается ряд новых, в том числе и международных проектов. В частности, Министерство культуры России в рамках национальной программы детского туризма организует в этом году в Волгограде прием группы школьников из республики Сербия.