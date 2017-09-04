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Сербия примет участие в мероприятиях по случаю годовщины Сталинградской битвы

Общество
4 сентября, 13:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, сентября. /ТАСС

По мнению вице-премьера РФ, "крайне важно, чтобы на Балканах эти события тоже мощно прозвучали"

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ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Осенью в Белграде будет организовано мемориально-просветительское мероприятие в честь 75-й годовщины Сталинградской битвы. Соответствующая договоренность достигнута с президентом республики Александром Вучичем, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы.

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"Я с президентом Сербии с господином Вучичем во время его инаугурации договорился о том, чтобы в Белграде этой осенью также провести массовое мероприятие", - сообщил вице-премьер. В этой связи Рогозин попросил администрацию Волгоградской области подумать об участниках этого мероприятия с демонстрацией документальных фильмов, выступлением коллективов, ветеранов. "Мы все это постараемся организовать", - заверил вице-премьер.

По его мнению, "крайне важно, чтобы на Балканах эти события тоже мощно прозвучали".

Рогозин рассказал, что в настоящее время прорабатывается ряд новых, в том числе и международных проектов. В частности, Министерство культуры России в рамках национальной программы детского туризма организует в этом году в Волгограде прием группы школьников из республики Сербия.

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