Население Краснодара за семь лет выросло на рекордные для РФ 76%

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Население Краснодара, согласно данным местной полиции, в 2017 году превысило отметку в 1,3 млн человек и увеличилось с 2010 года более чем на 76%, сообщил на своей странице в Facebook помощник мэра города Владимир Вербицкий.

"1318142 [человек] - население Краснодара. Если быть совсем точным - численность граждан РФ, состоящих на учете по месту жительства и пребывания, - написал он, отметив, что еще в 2010 году в городе проживали почти 745 тыс. человек. - Получается, плюс 76% за семь лет. Абсолютный рекорд для России [среди городов за аналогичный период времени]".

Вербицкий добавил, что население, в частности, Западного округа Краснодара увеличилось за семь лет более чем вдвое, до 219 тыс. человек, Карасунского - на 88%, до 428 тыс. человек, Прикубанского - на 79%, до 444 тыс. человек.

"Нам очень важно не только идти в темпе с общей динамикой, создавая городскую инфраструктуру, но и наверстывать отставание прошлых лет. Задача сложная, но при поддержке федерального центра, администрации Краснодарского края у нас есть все шансы сохранить статус Краснодара как одного из самых комфортных городов страны", - привел Вербицкий слова мэра Евгения Первышова.

Причина увеличения количества жителей Краснодара, как пояснили ТАСС в мэрии города, - миграция и естественный прирост: в последние годы рождаемость превышает смертность. По мнению заместителя секретаря Общественной палаты Кубани Александра Полиди, прирост населения связан, в том числе с тем, что власти позиционируют Краснодар как лучший город с точки зрения сочетания бизнес-возможностей и климатических условий, что делает его привлекательным для состоятельных людей из северных и сибирских регионов.

"Поколение, которое является экономически активным и заботится о своем будущем, грубо говоря, о спокойной пенсии, рассматривает город как место проживания. И мое убеждение - Краснодар более привлекателен, чем тот же Сочи, по той причине, что это город для бизнеса. Здесь не только отдыхают, но еще и работают, - рассказал он ТАСС. - И второй фактор - пиар-поддержка, позиционирование Краснодара на российских и международных площадках как города, где легко делать бизнес, где комфортно жить, где очень высокая строительная активность и степень развития ритейла".