Эксперты: ядерные испытания КНДР не приведут к радиационному заражению Дальнего Востока

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Испытания водородной бомбы, проведенные в воскресенье на севере КНДР, не приведут к повышению радиационного фона на Дальнем Востоке, однако могут вызвать рост сейсмической активности в регионе. Об этом ТАСС рассказали эксперты МГУ имени Ломоносова, Института физики Земли РАН и Greenpeace.

Ведущий научный сотрудник кафедры радиоэкологии и экотоксикологии факультета почвоведения МГУ, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Мамихин уверен в безопасности проведенного испытания для окружающей среды.

"Обычно подземные ядерные испытания проходят без каких-либо значимых выбросов радиоактивного материала в атмосферу. Повышение радиационного уровня в России маловероятно. Поскольку при подземном испытании выброс материала минимален и принимать во внимание возможность интенсивного переноса не стоит", - пояснил собеседник ТАСС.

По мнению эксперта, подземные взрывы при должном соблюдении техники безопасности не приводят к переносу радиоактивных продуктов распада, что подтверждено многолетним опытом ядерных испытаний СССР.

Мнение Мамихина разделяет и руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров.

"Подземный взрыв позволяет предотвратить быстрое попадание радионуклеидов на поверхность суши. И, соответственно, это гораздо безопаснее, чем наземный или, тем более, атмосферный взрыв. С точки зрения прямых последствий для окружающей среды, сам этот взрыв не представляет угрозы", - считает эксперт.

Чупров отмечает, что многое зависит от условий, при которых происходил взрыв. Как рассказал ТАСС представитель природоохранной организации, должна быть соблюдена глубина заложения заряда, а также геологические параметры местности.

Возможны землетрясения

Доктор геологических наук, заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта РАН Евгений Рогожин считает, что, несмотря на отсутствие угрозы утечки радионуклеидов или обрушения шахты, где проводились испытания, сохраняется опасность повышения сейсмической активности во всем регионе.

"Этот полигон [где происходят ядерные испытания КНДР] для нашей страны не очень благоприятен. Он расположен всего в 200 км от нашей границы. Испытание может вызвать активизацию сейсмической активности на нашей территории и в Китае. Поэтому нашим сейсмологам надо постоянно следить за ситуацией", - рассказал Рогожин.

Ранее сообщалось, что распоряжение о проведении очередных ядерных тестов было отдано Политбюро ЦК ТПК в воскресенье ночью в 03:00 по местному времени (21:30 мск, суббота). В результате очередного, шестого по счету ядерного испытания КНДР, Китайский сейсмологический центр зафиксировал два землетрясения магнитудой 6,3 и 4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские специалисты охарактеризовали как "взрыв и обрушение".