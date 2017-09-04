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В Москве открылась фотовыставка "Во имя жизни", посвященная жертвам теракта в Беслане

Общество
4 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В экспозиции представлены 20 фотографий девушек, выживших в трагедии. Выставка продлится до 30 сентября

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Интерактивная выставка "Во имя жизни", посвященная 13-й годовщине трагических событий в школе в Беслане, где террористы три дня удерживали в заложниках женщин и детей, открылась в Центре толерантности Еврейского музея. Об этом ТАСС сообщила автор проекта, фотограф Алиса Гокоева.

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4 фото

В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта

"В экспозиции "Во имя жизни" представлены 20 фотографий девушек, выживших в бесланской трагедии. Посетители смогут увидеть, какими они стали спустя 13 лет. Мои снимки соседствуют с фотографиями этих же детей, только сделанными фотожурналистами в дни теракта", - рассказала Гокоева.

По словам Гокоевой, этот проект родился спонтанно, когда она познакомилась с девочками, пришедшими поддержать бывшую бесланскую заложницу Фатиму Дзгоеву. После теракта женщина осталась инвалидом и нуждалась в дорогостоящих процедурах.

"Когда я об этом узнала, мы с друзьями придумали фото-флешмоб: каждый день в мою студию приходили сотни людей, которые за 1000 рублей делали портреты. Все эти снимки я собрала в единый коллаж, который мы повесили на Проспекте Мира во Владикавказе, а все собранные деньги передали семье Фатимы. Тогда ко мне и пришли девочки, впоследствии ставшие первыми героинями этого проекта", - сообщила фотограф.

Выставка "Во имя жизни" продлится до 30 сентября. Вход свободный. Фотографии будут проецироваться на стену в главном холле Центра толерантности Еврейского музея.

Теракт в Беслане

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

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