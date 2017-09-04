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Елизавета II открыла самый высокий мост в Великобритании

Общество
4 сентября, 15:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, сентября. /ТАСС

Отмечается также, что новая конструкция - Queensferry Crossing - является самым длинным в мире трехопорным вантовым мостом

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Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II

© Andrew Milligan/PA via AP

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II открыла в понедельник в Шотландии самый высокий в стране мост под названием Queensferry Crossing. Три его опоры достигают 207 м в высоту. Церемонию официального открытия сооружения транслировал в эфире телеканал Sky News.

91-летняя королева, сопровождаемая 96-летним супругом принцем Филипом (несмотря на то, что он в силу возраста в минувшем месяце официально отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи) и в присутствии первого министра Шотландии Николы Стерджен, перерезала символическую ленту, формально открывшую мост для движения транспорта. Церемония сопровождалась пролетом над опорами самолетов пилотажной группы Королевских ВВС Red Arrows и движением под мостом красочной флотилии.

Общая длина Queensferry Crossing, перекинувшегося через залив Ферт-оф-Форт к западу от Эдинбурга, составляет 2 тыс. 700 м, что делает его самым длинным в мире трехопорным вантовым мостом. Наиболее длинный из четырех его пролетов составляет 650 м.

Возведение Queensferry Crossing продолжалось шесть лет. Затраты на его строительство составили £1,35 млрд или $1,75 млрд. Новый мост рассчитан на использование в течение не менее 120 лет при ожидаемой нагрузке в 24 млн автомашин в год.

Queensferry Crossing запущен день в день через 53 года после открытия монархом соседнего моста Forth Road Bridge, который также соединяет эдинбургскую агломерацию с шотландской областью Файф. 

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Персоны
Елизавета II Филип, герцог Эдинбургский
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