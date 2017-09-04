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В Волгограде пройдет историческая реконструкция к юбилею Сталинградской битвы

Общество
4 сентября, 15:38 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, сентября. /ТАСС

2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве

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ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Военно-историческая реконструкция, лазерное шоу и еще ряд праздничных мероприятий запланированы в Волгограде в рамках празднования 75-летия победы под Сталинградом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

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"2 февраля 2018 года вся страна отметит 75-летие Сталинградской Победы. В этот день в Волгограде состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, парад воинских частей Волгоградского гарнизона с участием военной техники, военно-историческая реконструкция, лазерное шоу и другие яркие, запоминающиеся мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что эти данные были озвучены на заседании оргкомитета по празднованию 75-летия Сталинградской Победы под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, которое прошло 4 сентября в Волгограде. Губернатор области Андрей Бочаров в своем выступлении отметил, что в регионе к юбилею проводится масштабная работа по благоустройству.

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В приоритете - приведение в порядок Центральной набережной, реставрация памятника-ансамбля "Родина-мать зовет!", обновление исторического центра города. При этом вся проводимая работа координируется ветеранским сообществом, в подготовке задействованы также общественные организации, музеи, учащиеся и волонтеры.

В пресс-службе также обратили внимание, что к празднованию 75-летия Сталинградской Победы разработан региональный план мероприятий. В него вошли торжества, посвященные 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Праздничные мероприятия также пройдут в ноябре этого года в городе воинской славы Калач- на-Дону и поселке Пятиморск.

2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве. Битва на Волге (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории, как и армии ее союзников, прежде всего, румын и венгров. Общие потери сторон в этом грандиозном сражении превысили 2 млн человек.

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