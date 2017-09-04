Школьники 6 декабря напишут выпускные сочинения

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выпускное сочинение в одиннадцатых классах пройдет 6 декабря, сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.
"В 2017/18 учебном году итоговое сочинение пройдет 6 декабря, 7 февраля и 16 мая. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать", - отметили в пресс-службе.
1 сентября Минобрнауки обнародовало пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Ими стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". Об этом говорится на сайте Минобрнауки.