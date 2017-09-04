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Школьники 6 декабря напишут выпускные сочинения

Общество
4 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Повторно экзамен будет проводиться 7 февраля и 16 мая

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выпускное сочинение в одиннадцатых классах пройдет 6 декабря, сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"В 2017/18 учебном году итоговое сочинение пройдет 6 декабря, 7 февраля и 16 мая. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет". Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его пересдать", - отметили в пресс-службе.

1 сентября Минобрнауки обнародовало пять направлений итогового сочинения для 2017/2018 учебного года. Ими стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

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