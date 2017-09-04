Международный центр Рерихов освобождает особняк в центре Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международный центр Рерихов (МЦР) начал освобождать помещения в Малом Знаменском переулке, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Сегодня, исполняя решение суда, Международный Центр Рерихов начал освобождать строение №5 по адресу Малый Знаменский переулок, дом 3/5", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за за годы использования внутри скопилось много мусора, а некоторые помещения использовались в качестве общежития. "За почти 25 лет незаконного пользования этой постройкой МЦР превратил ее в склад строительного мусора и бытовых отходов, багетную мастерскую и общежитие для волонтеров МЦР. Помещения постройки также затоварены порядка 30 тоннами книг по оккультно-религиозной доктрине "Живая Этика", изданных МЦР на средства структур "Мастер-Банка", - добавили в Минкультуры.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Государственного музея Востока о выселении Центра Рерихов из двух зданий в центре столицы. 4 апреля Мосгорсуд признал законным принятое в 2015 году решение Росимущества об их передаче Государственному музею искусства народов Востока.