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Эксперты: Москва должна закрепить за собой статус модной мировой столицы

Общество
4 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Новый директор Музея моды Оксана Федорова сообщила, что намерена сделать музей площадкой для диалога экспертов, дизайнеров, модных блогеров и корифеев модной индустрии

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москва должна войти в число крупнейших столиц моды, считают участники пресс-конференции в ТАСС, посвященной планам по реформе московского Музея моды.

"Мы и в начале ХХ века занимали лидирующие позиции в моде, и в советский период у нас были и есть отдельные звездочки. Задача сделать систему, которая поможет Москву вывести в ранг крупнейших мировых модных столиц", - сказал заместитель руководитель департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

Телеведущая и новый директор Музея моды Оксана Федорова намерена "сделать музей некой площадкой для диалога экспертов, дизайнеров, модных блогеров и корифеев модной индустрии, то есть наладить диалог с fashion-сообществом". "В итоге это должно вылиться в то, что Москва должна закрепить за собой статус модной мировой столицы. Наверное, это самая основная задача, которую мы будем решать", - считает она.

Такую же цель ставит перед собой и исполнительный президент Российской палаты моды, при поддержке которой проводится неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Александр Шумский. "Я как никто другой заинтересован и работаю над тем, чтобы Москва стала столицей моды. Не столицей шоппинга, не столицей торговли люксовыми товарами и брендовыми товарами, а все-таки столицей моды. Потому что мода - это производство новых вещей, новых идей. В этом плане неделя моды нацелена, прежде всего, на поиск и развитие талантов", - сказал он.

Музейно-выставочный центр "Музей моды" создан в Москве в 2007 году. Это первый музей в России, который занимается изучением и популяризацией истории моды как явления культуры. Коллекция Музея моды включает в себя платья, костюмы, головные уборы, аксессуары и обувь конца XIX - XX века и насчитывает более 2 тысяч экспонатов из России, Западной Европы и США, множество авторских и безымянных вещей, как массовых, так и уникальных.

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