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На Ставрополье построят центр ранней диагностики онкологических заболеваний

Общество
4 сентября, 17:14 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Строительство и запуск займут около 16 месяцев

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СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края и ООО "МедФармКапитал" подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает строительство на территории Кавказских Минеральных Вод Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) до января 2019 года, сообщил в понедельник на встрече с главой региона член совета директоров компании Артур Хачатурян.

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"Мы планируем вложить в проект 700 млн рублей, Центр будет расположен на территории Кавказских Минеральных Вод. Предварительно, строительство и запуск займут около 16 месяцев, то есть, в январе 2019 года мы уже планируем запуститься", - сказал он.

По словам Хачатуряна, на базе центра будет идти производство радиофармпрепаратов и обследование пациентов на ПЭТ-сканерах. Позитронно-эмиссионная томография позволяет выявлять рак у пациентов на ранней стадии, когда он лучше поддается лечению.

"Надеюсь, что с Кавминвод тенденция строительства таких Центров постепенно распространялась на Ставрополь, другие районы края, развивалась по всему региону", - сообщил после подписания документа губернатор Владимир Владимиров. Как сообщалось ранее, компания "МедФармКапитал" начала строительство центра ранней диагностики онкозаболеваний в Астрахани, его планируют построить к концу 2019 года, инвестиции в астраханский проект превышают 550 млн рублей.

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