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Высокая опасность пожаров сохранится в Алтайском крае до 11 сентября

Общество
4 сентября, 17:42 UTC+3 ТАСС

В МЧС не исключают, что в случае появления возгораний они могут перейти на территорию Казахстана

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ТАСС, 4 сентября. МЧС предупредило о высокой опасности возникновения пожаров на Алтае, которая продлится до 11 сентября. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ведомства.

"В большинстве районов Алтайского края 4-й класс горимости сохранится до 11 сентября. Местами в западных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5-й класс горимости. В данных районах возможно возникновение лесных и степных пожаров, переход огня на населенные пункты", - сказали в пресс-службе.

В МЧС не исключают, что в случае появления возгораний они могут перейти на территорию Казахстана. Поэтому с властями этой страны налажено взаимодействие по прогнозу и предупреждению ЧС. Местным же властям разосланы рекомендации, как избежать пожаров.

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