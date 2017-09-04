Высокая опасность пожаров сохранится в Алтайском крае до 11 сентября

ТАСС, 4 сентября. МЧС предупредило о высокой опасности возникновения пожаров на Алтае, которая продлится до 11 сентября. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка ведомства.

"В большинстве районов Алтайского края 4-й класс горимости сохранится до 11 сентября. Местами в западных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5-й класс горимости. В данных районах возможно возникновение лесных и степных пожаров, переход огня на населенные пункты", - сказали в пресс-службе.

В МЧС не исключают, что в случае появления возгораний они могут перейти на территорию Казахстана. Поэтому с властями этой страны налажено взаимодействие по прогнозу и предупреждению ЧС. Местным же властям разосланы рекомендации, как избежать пожаров.