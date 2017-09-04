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Власти КБР отменили увеселительные мероприятия ко Дню воссоединения с РФ из-за схода селя

Общество
4 сентября, 17:50 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, сентября. /ТАСС

Ранее власти перенесли дату празднования с 1 на 8 сентября из-за того, что юбилей совпадает с траурными мероприятиями, посвященными жертвам теракта в школе в городе Беслане

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НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Развлекательные мероприятия, запланированные в День празднования 460-летия воссоединения Кабардино-Балкарии (КБР) с Россией, отменены главой субъекта Юрием Коковым в связи с ЧС из-за схода мощного селевого потока в Приэльбрусье. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства субъекта.

"В связи со стихийным бедствием в Эльбрусском и Баксанском районах главой КБР Юрием Коковым внесены изменения в программу празднования 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и России. Исключены все мероприятия развлекательного характера: гала-концерт с участием звезд российской эстрады и мастеров искусств республики, торжественный прием и большой праздничный салют", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. Без вести пропавшими считаются двое местных жителей, один из них - глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев, который первый отправился на место ЧП. Тело третьего пропавшего спасатели нашли 2 сентября. Группировка спасателей, брошенных на их поиски, 4 сентября достигла, по данным местных властей, 500 человек.

В первый день сентября жители КБР отмечают День Республики и 460-летие добровольного присоединения Кабардино-Балкарии к России. Ранее власти перенесли дату празднования с 1 на 8 сентября из-за того, что юбилей совпадает с траурными мероприятиями, посвященными жертвам теракта в школе в городе Беслане в соседней Северной Осетии в 2004 году.

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