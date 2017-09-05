Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Болгарская исламская академия (г. Татарстан) рассчитывает стать центром исламского образования в РФ, а в перспективе начать готовить кадры для мусульманских стран.

"Болгарская академия призвана возродить традиции отечественной исламской богословской школы, стать общероссийским центром мусульманского образования", - написал президент России Владимир Путин в телеграмме в честь открытия академии накануне.

Приглашенные преподаватели

Пока образование в академии будет вестись на арабском языке, поскольку российской стороне приходится нанимать иностранных специалистов. "Мы вынуждены, к сожалению, приглашать много иностранцев, уровень образования мировой и наш имеет разрыв ввиду почти 80-летней нашей атеистической жизни", - рассказал журналистам начальник управления образования Болгарской исламской академии Алексей Петров.

Первоначально на постоянной основе в академии будут работать три иностранных преподавателя: Исаак Буль-буль (последнее десятилетие работает профессором в университете аль-Азхара (Каир), до этого на протяжении 11 лет был муфтием Палестины), Абдурраззак Ас-Саади (бывший советник Саддама Хусейна, гражданин Ирака, но преподавал в Иордании) и Хамделла Сафти (сотрудник Министерства религиозных дел Египта, преподает в аль-Азхаре).

"Всего у нас будет около 10-12 иностранных преподавателей, которые будут приезжать и читать курсы лекций на месяц, у нас есть и Сирия, и Малайзия, наработанные материалы уже есть", - пояснил Петров. Кроме того, в преподавательский состав планируются около 10-12 человек самых выдающихся людей, которые есть в исламе в РФ, они тоже будут приезжать для чтения курсов лекций.

Завершить систему исламского обучения

В то же время, как считает полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, выпускники Болгарской исламской академии со временем смогут работать в иностранных образовательных исламских учреждениях, что придаст ей международный статус. "Одна из задач, которые должна решить академия - это подготовка отечественных специалистов, которые сами смогут работать в иностранных образовательных исламских учреждениях и повысят статус академии до международного. Это позволит отечественному исламскому образованию стать востребованным среди иностранных студентов", - отметил он на открытии академии.

Пока же одна из целей академии - создать общероссийскую мусульманскую богословскую площадку, где была бы выработана единая культура в трактовке священных текстов и организации жизни мусульман. "Это позволит российскому мусульманскому сообществу, что очень важно в современной ситуации, успешно противодейстовать распространению радикальных экстремистских идей, которые активно пытаются затягивать российских граждан в террористическую деятельность", - отметил Бабич.

Кроме того, создание Болгарской исламской академии позволит завершить процесс формирования трехуровневой системы отечественного исламского образования: медресе (исламское училище - прим. ТАСС), вуз, академия. "До сегодняшнего момента в РФ такой системы не существовало. <…> Создание академии позитивно скажется и на формировании единых стандартов среднего и высшего исламского образования, позволит выстроить скоординированные образовательные программы", - пояснил полпред.

Эссе на арабском

Первыми учениками академии стали 36 студентов. Попасть в академию было непросто. Принимали претендентов, у которых уже имеется высшее образование на уровне бакалавра и магистра. Также всем претендентам пришлось пройти вступительные испытания. Тесты на знание арабского языка - на нем нужно было написать эссе, а также на знание исламского права.

Из подававших документы со всеми испытаниями сумел справиться лишь каждый второй. В итоге первыми студентами академии стали девять жителей Дагестана, а также молодые люди из Астраханской и Пензенской областей, Башкирии, Татарстана, уроженцы Таджикистана. Всего же в этом году планируется принять на обучение примерно 70 студентов. В академии будут обучать по четырем направлениям: исламское право, исламская мысль и вероучение, толкование Корана и коранические науки, а также исламская экономика.

Как отметил Петров, студенты будут проживать в одноместных комнатах в комфортном кампусе, где есть интернет, кабельное телевидение, спортзал, вскоре будут построены две спортивные площадки. В академии также есть просторная молельная комната для совершения намазов.

Кроме того, питание в столовой соответствует требованиям халяль.

Повысить квалификацию

Рашид хазрат Фаизов работает директором центра подготовки хафизов в Казани. Хафиз Корана - это специалист, знающий полный текст священного писания мусульман наизусть и умеющий толковать и разъяснять его смыслы.

Фаизов решил поступить в докторантуру Болгарской исламской академии для повышения квалификации. "Каждый преподаватель должен иметь хороший уровень образования, и повышение квалификации - это постоянное для преподавателя действие, поэтому я тоже решил поступить, чтобы повысить свою квалификацию", - сказал он.

Обучение в академии абсолютно бесплатное. Студенты будут получать ежемесячную стипендию, базовая ставка которой 3 тыс. рублей. Однако, по словам Петрова, в случае хорошей успеваемости ее размер может достигать 10 тыс. рублей. "Я работаю в мечети, у меня трое детей. Три тысячи - это хорошо, но, конечно, недостаточно для поддержания жизни, вот 10 тыс. рублей - это отличная стипендия, буду к ней стремиться", - рассказал другой студент, Ирек хазрат Усманов.

Как сообщалось ранее, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Предполагается, что в структуру академии войдут научно-образовательный центр (дополнительное образование, докторантура, магистратура),

Всероссийский союз мусульманских богословов (Болгарский совет улемов, коллегиальный совещательный орган централизованных мусульманских организаций РФ), центр изучения татарского богословского наследия, центр межрелигиозного диалога и Всероссийская библиотека ислама. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.