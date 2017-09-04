Нарьян-Мар и Звездный городок стали побратимами

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Нарьян-Мар и Звездный городок стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Соглашение о сотрудничестве и побратимских отношениях между закрытым административно-территориальным образованием городской округ Звездный городок Московской области и Нарьян-Маром подписали главы двух муниципалитетов. Мероприятие прошло в рамках работы в столице Ненецкого округа Всероссийского экологического фестиваля "Арктика. Дети. Космос", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие почетные гости фестиваля - летчики-космонавты, Герои России Геннадий Падалка, Александр Лазуткин, Сергей Авдеев и Сергей Ревин. Звездный городок стал седьмым побратимом для Нарьян-Мара. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Москвой, Зеленоградом, Архангельском, Ухтой, Усинском и Каутокейно (Норвегия).

Соглашение о сотрудничестве также подписали контрольно-счетные палаты Нарьян-Мара и Звездного городка, а средняя общеобразовательная школа им. Владимира Комарова готова заключить соглашение со школой №4 Нарьян-Мара.