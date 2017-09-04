Около 500 бойцов Росгвардии обеспечили охрану на митинге в поддержку мусульман в Грозном

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 500 сотрудников Росгвардии обеспечили охрану правопорядка в Грозном на массовом митинге в поддержку мусульман народа рохинджа в Мьянме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, во время акции нарушений общественного порядка не допущено.

"Сегодня 476 сотрудников и военнослужащих Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка в Грозном. Накануне вечером правоохранители взяли под усиленный контроль все въезды в столицу республики", - сообщили в ведомстве.

Перед началом митинга сотрудники Росгвардии проверяли граждан на наличие запрещенных предметов. "Росгвардия совместно с МВД выполнила все поставленные задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку мусульман народа рохинджа, которых власти Мьянмы отказываются признавать своими гражданами, на Центральной площади в Грозном собралось более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов. В акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. По итогам акции участники проголосовали за принятие резолюции-обращения к президенту РФ с призывом прекратить кровопролитие в Мьянме.

Представители этнического меньшинства - мусульмане народности рохинджа - поживают в штате Ракхайн на территории Мьянмы. Власти страны считают их нелегальными мигрантами из Бангладеша. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.