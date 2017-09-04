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Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК

Общество
4 сентября, 18:36 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Сергей Горобец создал электронную модель двигателя на криогенном топливе и рассказал о ней президенту Владимиру Путину

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Школьник из Калининграда Сергей Горобец, рассказавший Владимиру Путину во время прямого включения на Всероссийском форуме "Проектория" о собственной разработке - двигателе для самолета МС-21, получил сертификат Ростеха на стажировку и включение в проектную группу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех"), передает корреспондент ТАСС.

"Сергею мы предложим принять участие в первом полете самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Мы также планируем пригласить Сережу на сертификационные испытания газотурбинного двигателя", - сказал журналистам генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

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Он отметил, корпорация предложит школьнику на выбор обучение в одном из восьми вузов страны. "Мы оплатим обучение, будем гарантировать ему стипендию и проживание. Мы готовы будем включить его в программу целевого обучения на бакалавра, лучшие выпускники потом получат право поступить в магистратуру при поддержке ОДК. Я думаю, Сережа и на это способен", - добавил Шмотин.

Во время всероссийского открытого урока, который проводил президент России Владимир Путин 1 сентября на площадке Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле, Сергей Горобец из калининградского образовательного центра "Росток" по видеосвязи рассказал главе государства о своем видении проекта "Создание нового семейства ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21". Сергей предложил использовать альтернативное топливо - он сам создал электронную модель двигателя на криогенном топливе и сказал, что хотел бы представить ее специалистам из ОДК.

По решению главы государства с 1 по 4 сентября в Ярославле в пятый раз проходит всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". В этом году он проводится в формате всероссийского открытого урока "Проектория" и посвящен выбору профессии. Более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно- техническое и естественнонаучное развитие, собрались на площадке форума. С детьми работают представители крупнейших российских компаний и вузов.

ТАСС выступает генеральным медиапартнером Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

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