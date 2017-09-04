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Геологи 5 сентября начнут вскрывать полигон "Кучино" в Подмосковье

Общество
4 сентября, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Изыскания помогут спланировать утилизацию биогаза и сбора фильтрата, возникающего из-за разложения мусора

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Геологи во вторник начнут бурить скважины на закрытом мусорном полигоне "Кучино", чтобы оценить, насколько он насыщен фильтратом и в каком объеме на нем образуется биогаз. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Спецгеоэкология", разрабатывающей проект рекультивации свалки, Борис Трушин.

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Фильтрат - экологически опасная жидкость, возникающая в результате разложения отходов на свалке и проникающая в почву.

"Завтра выезжаем на полигон. Первые две или три скважины мы будем бурить на горе. Потом переедем на нижние уровни", - сказал Трушин.

По его словам, на вершине свалки специалисты сделают три-четыре скважины, еще несколько - под телом полигона. Буровые работы завершатся к середине сентября, добавил Трушин. Эта стадия предпроектных геологических изысканий позволит правильно спланировать систему утилизации (сжигания) газа и сбора фильтрата, отметил он.

Верхние скважины специалисты в дальнейшем используют для установки элементов газоотводной системы, нижние - для дренажа, рассказал Трушин.

Предрекультивационные работы на полигоне начались в июле 2017 года и должны завершиться к октябрю 2017 года. Как сообщал ранее министр экологии Московской области Александр Коган, стоимость рекультивации "Кучино" предварительно оценивается в 4 млрд рублей, соответствующую сумму парламентарии Московской областной думы уже заложили в бюджет региона.

Проект рекультивации должен быть подготовлен к началу 2018 года, к 1 февраля пакет документов должен пройти экологическую и государственную экспертизу и общественные слушания.

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